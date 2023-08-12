Нагорных заявил, что у него есть тревога за игру футболистов "Локомотива"

По словам председателя совета директоров клуба, руководство проведет серьезный разговор с игроками

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Нагорных испытывает тревогу за игру команды на старте Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Нагорных рассказал журналистам.

В субботу в матче четвертого тура РПЛ "Локомотив" дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1. После четырех туров столичная команда набрала 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

"Есть определенная тревога за игру команды. Собираемся провести серьезный разговор с игроками команды, потому что нас не устраивает отсутствие командных действий", - сказал Нагорных.

В пятом туре "Локомотив" 19 августа на выезде сыграет с "Краснодаром".