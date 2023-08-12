12 августа, 16:29
Футбол в России

"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в РПЛ и вышел на первое место в таблице

Степан Ноздрев/ ТАСС
Футболисты "Краснодара"
© Степан Ноздрев/ ТАСС

"Краснодар" остался единственной командой, которая набрала максимально возможное количество очков после четырех игр

ТАСС, 12 августа. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли "Оренбург" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли на первое место в таблице чемпионата. Встреча прошла в Оренбурге.

Голы забил Эдуард Сперцян (67-я и 90-я минуты, с пенальти).

"Краснодар" одержал четвертую победу в четырех матчах чемпионата. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата. "Краснодар" остался единственной командой, которая набрала максимально возможное количество очков после четырех игр. "Оренбург" с 1 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

В следующем туре "Краснодар" 19 августа примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позже на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

4

4

0

0

12

8

1

7

2

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

3

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

4

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

5

ЦСКА

3

2

0

1

6

8

5

3

6

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

7

"Динамо"

3

1

1

1

4

7

8

-1

8

"Зенит"

3

1

1

1

4

5

4

1

9

"Ростов"

3

1

1

1

4

4

7

-3

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

3

1

0

2

3

3

4

-1

12

"Балтика"

3

1

0

2

3

3

5

-2

13

"Рубин"

3

0

2

1

2

4

7

-3

14

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

3

0

0

3

0

3

8

-5

  

Теги:
Российский футбол
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