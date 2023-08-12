"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в РПЛ и вышел на первое место в таблице

ТАСС, 12 августа. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли "Оренбург" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли на первое место в таблице чемпионата. Встреча прошла в Оренбурге.
Голы забил Эдуард Сперцян (67-я и 90-я минуты, с пенальти).
"Краснодар" одержал четвертую победу в четырех матчах чемпионата. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата. "Краснодар" остался единственной командой, которая набрала максимально возможное количество очков после четырех игр. "Оренбург" с 1 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.
В следующем туре "Краснодар" 19 августа примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позже на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
5
ЦСКА
3
2
0
1
6
8
5
3
6
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
7
"Динамо"
3
1
1
1
4
7
8
-1
8
"Зенит"
3
1
1
1
4
5
4
1
9
"Ростов"
3
1
1
1
4
4
7
-3
10
"Ахмат"
3
1
0
2
3
5
6
-1
11
"Сочи"
3
1
0
2
3
3
4
-1
12
"Балтика"
3
1
0
2
3
3
5
-2
13
"Рубин"
3
0
2
1
2
4
7
-3
14
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
3
0
0
3
0
3
8
-5