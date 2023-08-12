Кремлев считает, что в руководстве МОК относятся к спортсменам как к рабам

По мнению главы Международной ассоциации бокса, МОК не заботится о спортсменах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) относится к спортсменам словно к рабам. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"МОК сегодня не заботится о спортсменах. Игры Дружбы - это не аналог Олимпиады, это лучше. На Олимпийских играх нет никакой заботы о спортсменах. В руководстве Международного олимпийского комитета сидят люди, которые не соответствуют своим должностям. Они грабят спортсменов и относят к ним как к рабам", - сказал Кремлев.

По рекомендации МОК большинство российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине с прошлого года отстранены от участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года исполком МОК предложил допускать спортсменов обеих стран в нейтральном статусе при условии, что они не представляют спортивные общества, связанные с вооруженными силами, однако большинство международных федераций до сих пор не выработали критерии допуска.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. В программу войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.