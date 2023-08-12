Роналду завоевал первый трофей в "Аль-Насре", выиграв клубный Кубок арабских чемпионов

Португалец забил два мяча в финале турнира

ТАСС, 12 августа. Футбольный клуб "Аль-Наср" со счетом 2:1 в дополнительное время победил "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного Кубка арабских чемпионов. Встреча прошла в городе Таифа в Саудовской Аравии, оба клуба выступают в чемпионате этой страны.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записал Криштиану Роналду (74-я и 98-я минуты). У проигравших гол забил Микаэль (51). На 71-й минуте защитник "Аль-Насра" Абдулела аль-Амри был удален с поля за фол последней надежды, главный арбитр показал игроку красную карточку после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Еще один защитник "Аль-Насра" Наваф Бушал, находившийся в запасе, получил красную карточку на 78-й минуте за споры с судьей. Роналду был заменен на 115-й минуте, он покинул поле при помощи врачей из-за травмы колена.

В эпизоде с первым голом "Аль-Хиляля" результативной передачей отметился Малком, о переходе которого объявили 26 июля. До этого бразильский нападающий выступал за петербургский "Зенит", клуб из Саудовской Аравии заплатил за игрока €60 млн. Форвард забил по одному голу в четвертьфинальном и полуфинальных матчах турнира.

Лучшим бомбардиром турнира стал Роналду. На счету форварда шесть забитых мячей в шести играх, он не сумел отличиться только в первом туре группового этапа. Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года, он выиграл первый трофей в составе команды. Футболист является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского "Реала".

Португалец выиграл 35-й командный трофей в карьере и первый - с мая 2021 года, когда в составе "Ювентуса" стал победителем Кубка Италии. Рекордсменами по этому показателю являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Дани Алвес (по 43). При этом португалец вошел в число 10 лучших бомбардиров "Аль-Насра", забив 20 мячей. Лучшим бомбардиром в истории клуба является саудовский нападающий Мохаммад аль-Сахлауи (125 голов).

Первая победа "Аль-Насра" в турнире

"Аль-Наср" впервые в истории выиграл клубный Кубок арабских чемпионов. При этом команда в первый раз сумела дойти до финала соревнований. "Аль-Хиляль" дважды становился победителем турнира (в 1994 и 1995 годах). Рекордсменами по количеству побед в клубном Кубке арабских чемпионов являются "Аль-Рашид" из Ирака (1985-1987) и "Эсперанс" из Туниса (1993, 2009, 2017).

Клубный Кубок арабских чемпионов проводится с 1981 года. Победителем прошлого турнира стала "Раджа" из Марокко, которая в четвертьфинале нынешнего розыгрыша соревнований проиграла "Аль-Насру" (1:3). Клуб из Саудовской Аравии в 10-й раз выиграл турнир, обновив национальный рекорд по этому показателю. Последним клубом из Саудовской Аравии, который сумел выиграть клубный Кубок арабских чемпионов, был "Аль-Иттихад" в 2005 году. Ближайшими преследователями клубов из Саудовской Аравии являются команды из Туниса, в активе которых семь побед.