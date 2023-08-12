В "Спартаке" опровергли заявление агента Важича о поиске нового клуба Зобнину

В субботу агент сообщил, что руководство "Спартака" попросило его найти новые клубы Зобнину, Шамару Николсону и Кейта Бальде

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Роман Зобнин является одним из лидеров московского футбольного клуба "Спартак", руководство команды не собирается продавать игрока. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

В субботу агент Александр Важич сообщил порталу "РБ Спорт", что руководство "Спартака" попросило его найти новые клубы Зобнину, полузащитнику сборной Ямайки Шамару Николсону и сенегальскому нападающему Кейта Бальде.

"Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов, такое со "Спартаком" случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые - никогда с ним не общался. Роман Зобнин - один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация", - сказал Малышев.

Также в субботу портал The Athletic сообщил, что английский "Уотфорд" рассматривает Николсона в качестве одного из вариантов для усиления линии атаки.

Зобнину 29 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2016 года. В составе московской команды игрок провел 227 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 18 результативных передач. Вместе с красно-белыми полузащитник выиграл чемпионат и Кубок России. Зобнин также выступал за столичное "Динамо". За сборную России футболист принял участие в 41 игре, отдав 6 голевых передач.

В следующем матче "Спартак" на своем поле сыграет против действующего чемпиона России петербургского "Зенита". Встреча пройдет 20 августа.