Тренер рассказал, как сборная России по мини-футболу переломила ход матча с белорусами

Россияне обыграли белорусов в заключительном матче, проиграв первый тайм, и стали победителями Игр стран СНГ

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер юношеской сборной России по мини-футболу на вторых Играх стран СНГ Сергей Абрамов в перерыве после проигранного первого тайма заключительного матча против белорусов постарался не давить на команду. Об этом он рассказал журналистам после встречи.

Сборная России в субботу обыграла белорусов со счетом 4:2 и стала победителем турнира с 10 очками после 4 игр. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев соревнований, однако во второй половине россияне переломили ход встречи.

"На протяжении всего турнира хозяевам негласно отдавали какие-то моменты, но мы не акцентировали на это внимание. Это молодые ребята, все кипит, - рассказал Абрамов. - В перерыве на них не давили, просто сказали - мы в вас верим".

"Мы мало в таких турнирах участвуем, этот опыт пригодится им в футбольной жизни. Ребятам спасибо за этот турнир, за то, как они реагировали в разных матчах, ведь проиграй мы, ситуация могла сложиться иначе. Здесь команды плюс-минус одного уровня", - отметил тренер.

Абрамов поблагодарил белорусский оргкомитет Игр: "Мы благодарны принимающей стороне - встретили радушно, хорошая организация. Спасибо всем, кто с нами здесь был. Хороший турнир. Будем надеяться, что кто-то из этих ребят станет суперзвездами, у этих ребят, надеюсь, хорошее будущее. Также обсудили с коллегами и возможность совместной работы, может, кто-то к нам приедет, может, мы".

Второе место заняла команда Киргизии, третье - сборная Узбекистана. Белорусы стали четвертыми.