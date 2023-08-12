Спортсмены свыше 10 стран выступят на Всемирных играх национальных единоборств в Чувашии

Соревнования пройдут с 4 по 8 октября по 16 видам единоборств

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Спортсмены свыше 10 стран мира подтвердили участие в первых Всемирных играх национальных единоборств, которые пройдут с 4 по 8 октября в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики по итогам встречи исполнительного директора Российского союза боевых искусств Рамиля Габбасова с главой региона Олегом Николаевым.

"Свое участие подтвердили представители более 10 стран мира", - отмечается в сообщении.

"Если мы не будем поддерживать боевые искусства, которые живут в народе, то рискуем потерять традиции, заложенные нашими предками, и столкнуться с тем, что происходит на Украине. Поэтому уверен, что это мероприятие, которое впервые пройдет в России, станет хорошим заделом. Оно позволит разным народам показать свою культуру и объединит всех участников соревнований через уважение и новые знания о культуре других народов", - сказал Габбасов.

Николаев отметил, что соревнования покажут многонациональность страны и послужат импульсом для дальнейшего развития этих видов спорта. "[Это событие] на злобу дня, когда мы объединяемся вокруг спортивных традиций борьбы, в том числе ее национальных видов", - сказал глава региона.

Программа будет включать соревнования по 16 видам единоборств. В их числе айкидо, борьба на поясах, всестилевое карате, вьет-во-дао, киокушин, корэш, мас-рестлинг, рукопашный бой, хапсагай, керешу, казачий рукопашный бой "Рубка", мечевой бой, ориентал, казачий бокс "Учкур", шахбокс, кыргыз курош.