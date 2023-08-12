Футболисты "Лейпцига" впервые в истории выиграли Суперкубок Германии, обыграв "Баварию"

До этого команда лишь раз участвовала в соревновании, в 2022 году проиграв мюнхенцам

ТАСС, 12 августа. Футбольный клуб "Лейпциг" со счетом 3:0 победил "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Встреча прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Тремя забитыми мячами отметился испанский полузащитник Дани Ольмо (3-я, 44-я и 68-я минуты, с пенальти).

На 63-й минуте матча на поле вышел нападающий Гарри Кейн, дебютировавший в составе "Баварии". О переходе футболиста в германский клуб из английского "Тоттенхэма" было объявлено ранее в субботу. Нападающий стал лишь третьим англичанином в истории "Баварии", до этого из этой страны за команду выступали только защитник Омар Ричардс и полузащитник Оуэн Харгривз. Кейн провел в "Тоттенхэме" 11 лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба и национальной команды, однако за это время не смог выиграть ни одного трофея.

"Бавария" является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Германии, команда побеждала в этом турнире 10 раз. Мюнхенский клуб не сумел победить в соревновании впервые с 2019 года, уступив в том розыгрыше трофея "Боруссии" из Дортмунда (0:2). Дортмундская "Боруссия" занимает второе место по количеству побед в турнире (6). Тройку лучших замыкает "Вердер" (3).

"Лейпциг" впервые стал победителем Суперкубка Германии. До этого команда лишь раз участвовала в этом соревновании - в 2022 году проиграла "Баварии" (3:5). В Суперкубке Германии принимают участие команды, которые по итогам прошлого сезона выиграли чемпионат и Кубок Германии. В сезоне-2022/23 "Бавария" в 11-й раз подряд стала победителем национального первенства, а "Лейпциг" во второй раз подряд завоевал кубок страны.