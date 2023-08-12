Тройка Московского конного завода №1 победила в чемпионате "Крылатое сердце России"

Второе место заняла тройка из Московской области, третье место у тройки ПАО "Акрон"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тройка, представляющая Московский конный завод №1, стала победителем чемпионата русских троек "Крылатое сердце России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Турнир собрал профессионалов отрасли и любителей традиционной экипажной езды. Темой турнира в этом году стала "История русской тройки". Зрители увидели тройки разного назначения, разных пород лошадей и разных периодов истории.

Шесть троек из Московской, Владимирской, Тверской, Нижегородской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте. Соревнование прошло в три гита. В первом гите участники проехали маршрут на кореннике на время и чистоту. Второй гит представлял собой соревнования по сбору тройки на время. В третьем гите тройки проехали по маршруту на чистоту и резвость.

Тройка, представляющая Московский конный завод №1, под управлением Александра Каурковского (лошади: коренник Гренадер, пристяжные Сопот и Желанный), выиграла и в паркуре, и в стиле. Второе место заняла тройка из Московской области под управлением Анастасии Сорокиной (Мальва, Валет, Мармелад). Третье место у прошлогоднего победителя Леонида Смаглия на тройке ПАО "Акрон" (Камерист, Братск, Капельмейстер).

В рамках мероприятия прошла показательная выводка лошадей национальных пород и отечественного разведения. Турнир сопровождался ярмаркой, куда свою продукцию привезли подмосковные ремесленники и фермеры. Особый восторг зрителей вызвали котильон в дамских седлах Общества любителей дамской верховой езды и выступление казачьего хора ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения под руководством Петра Матреничева. Юные гости турнира катались на пони и узнали о новом увлекательном конном занятии - хоббихорсинге.

Также в фойе Большого манежа МКЗ №1 прошла выставка легендарного российского художника-ипполога Алексея Глухарева, который прославился портретами знаменитых лошадей, живописью и графикой на конные темы.