Роналду заявил, что гордится первой победой "Аль-Насра" в клубном Кубке арабских чемпионов

"Аль-Наср" со счетом 2:1 в дополнительное время победил в финале "Аль-Хиляль"

ТАСС, 13 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду испытывает гордость за победу в клубном Кубке арабских чемпионов в составе футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом футболист написал на своей странице в X ("икс").

12 августа "Аль-Наср" со счетом 2:1 в дополнительное время победил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в финальном матче клубного Кубка арабских чемпионов. Роналду оформил дубль.

"Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной. Фантастическая поддержка наших болельщиков, это также принадлежит вам", - написал Роналду.

Португальский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира с шестью забитыми мячами в шести играх. Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года, он завоевал первый трофей в составе команды. Форвард выиграл 35-й командный трофей в карьере и первый - с мая 2021 года, когда в составе "Ювентуса" стал победителем Кубка Италии.

"Аль-Наср" впервые в истории выиграл клубный Кубок арабских чемпионов, который проводится с 1981 года. При этом команда в первый раз сумела дойти до финала соревнований.