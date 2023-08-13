Бывший чемпион мира по боксу британец Джошуа победил финна Хелениуса

Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде

ТАСС 13 августа. Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу во втором поединке после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. В 12-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории, прошедшем в Лондоне, он выиграл у финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде.

Джошуа первоначально должен был встретиться с соотечественником Диллианом Уайтом, но тот был уличен в употреблении допинга и за неделю до боя был заменен на Хелениуса. Финский боксер предыдущий поединок провел 5 августа, победив соотечественника Мику Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде.

Джошуа во второй раз вышел на ринг после двух поединков с Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям.

В активе 33-летнего Джошуа теперь 26 побед (23 нокаутом), 3 поражения. 39-летний Хелениус потерпел 5-е поражение в карьере при 32 победах (21 нокаутом). Ранее он владел титулом чемпиона Европы (2010-2011, 2015), золотым поясом WBA. В 2022 году финн провел поединок против бывшего чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера за звание обязательного претендента на пояс Всемирного боксерского совета и проиграл нокаутом в первом раунде.