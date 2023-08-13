13 августа, 03:15

В Китае в международном турнире по футболу приняла участие детская команда из Приамурья

Соревнования пройдут среди детей 12 лет

ТАСС, 13 августа. Команда спортивной школы Благовещенска в Амурской области приняла участие в международном турнире по футболу среди детей 12 лет в китайском городе Шеньян. Кроме КНР и России, в состязании участвуют Южная Корея и Монголия, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

"Благовещенская команда отправилась на международный турнир по футболу среди детей 12 лет. Статусные соревнования в китайском городе Шеньян, которые объединят спортсменов из четырех стран, стартовали сегодня, 13 августа", - сообщили в пресс-службе.

Команда спортивной благовещенской школы "Луч-ДЮСШ № 3" стала единственным российским клубом, который пригласили китайские организаторы. Помимо Приамурья за победу поборются еще 15 китайских коллективов из Шеньяна, Пекина, Даляня, Ляонина, Аньшаня, Цицикара. Также в турнире участвуют команды из Южной Кореи и Монголии. Амурская команда получила приглашение от китайской стороны после участия во II Международном турнире по футболу, который прошел в Благовещенске в конце июня.

Международные соревнования среди детских команд проходят в Шеньяне в девятый раз. Игры групповой стадии пройдут с 13 по 15 августа, а затем начнется плей-офф. Решающие встречи, в которых определятся призеры и победитель, состоятся 17 августа. Команда "Луч-ДЮСШ № 3" организована по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова при поддержке регионального Минспорта. 

Теги:
РоссияКитайАмурская областьОрлов, Василий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация