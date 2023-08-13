В Китае в международном турнире по футболу приняла участие детская команда из Приамурья

Соревнования пройдут среди детей 12 лет

ТАСС, 13 августа. Команда спортивной школы Благовещенска в Амурской области приняла участие в международном турнире по футболу среди детей 12 лет в китайском городе Шеньян. Кроме КНР и России, в состязании участвуют Южная Корея и Монголия, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

"Благовещенская команда отправилась на международный турнир по футболу среди детей 12 лет. Статусные соревнования в китайском городе Шеньян, которые объединят спортсменов из четырех стран, стартовали сегодня, 13 августа", - сообщили в пресс-службе.

Команда спортивной благовещенской школы "Луч-ДЮСШ № 3" стала единственным российским клубом, который пригласили китайские организаторы. Помимо Приамурья за победу поборются еще 15 китайских коллективов из Шеньяна, Пекина, Даляня, Ляонина, Аньшаня, Цицикара. Также в турнире участвуют команды из Южной Кореи и Монголии. Амурская команда получила приглашение от китайской стороны после участия во II Международном турнире по футболу, который прошел в Благовещенске в конце июня.

Международные соревнования среди детских команд проходят в Шеньяне в девятый раз. Игры групповой стадии пройдут с 13 по 15 августа, а затем начнется плей-офф. Решающие встречи, в которых определятся призеры и победитель, состоятся 17 августа. Команда "Луч-ДЮСШ № 3" организована по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова при поддержке регионального Минспорта.