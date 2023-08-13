Гимнастка Дина Аверина пропустит этап Кубка сильнейших в августе

Спортсменка продолжает восстанавливаться от травмы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина пропустит августовский этап Кубка сильнейших. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Кубок сильнейших будет в августе, к сожалению, я там не буду принимать участие, потому что до сих пор восстанавливаюсь, - сказала Аверина. - Я давно не тренировалась, не успею точно подготовиться".

Она отметила, что давать прогнозы по выступлению на следующем этапе Кубка России пока не может. "Во-первых, я не знаю, когда точно и в каких числах он будет, а во-вторых, пока я лечусь", - добавила собеседница.

Третий этап Кубка сильнейших пройдет в Москве 16 августа.