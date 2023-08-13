СМИ: "Аль-Хиляль" сделал предложение ПСЖ по переходу Неймара

Отмечается, что бразилец заинтересован в переходе

ТАСС, 13 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар получил предложение от "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "Аль-Хиляль" сделал "огромное предложение" французской команде. На данный момент ведутся переговоры. Отмечается, что бразилец заинтересован в переходе. За "Аль-Хиляль" выступает бывший нападающий "Зенита" Малколм.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.