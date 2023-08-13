Призер Олимпиады в составе сборной России Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола

Сейчас она возглавляет клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации "Лас Вегас", который привела к чемпионству в прошлом сезоне

ТАСС, 13 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине в составе сборной России Бекки Хэммон была включена в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В настоящее время Хэммон является главным тренером клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лас Вегас". С 2014 по 2022 годы она была ассистенткой главного тренера в команде НБА "Сан Антонио". В декабре 2020 года Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА, - главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича удалили со скамейки запасных за неподобающее поведение в домашнем матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" (107:121) и Хэммон, которая на тот момент была помощницей Поповича, выполняла его обязанности наставника команды.

Попович, занимающий пост главного тренера "Сан-Антонио" с 1996 года, также был введен в Зал славы баскетбола. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом НБА. Четыре из пяти чемпионских титулов "Сан Антонио" завоевал в то время, когда за команду выступал французский разыгрывающий Тони Паркер, также введенный в Зал славы в этом году. Паркер пять раз участвовал в матчах всех звезд лиги, в 2007 году он был признан самым ценным игроком финала, в 2013-м выиграл чемпионат Европы в составе национальной сборной.

Также в Зал славы были введены трехкратный чемпион НБА американец Дуэйн Уэйд, чемпион НБА 2011 года и самый ценный игрок лиги 2007 года немец Дирк Новицки и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, также становившийся в составе сборной Испании победителем чемпионата мира (2006), чемпионата Европы (2009, 2011, 2015) и призером Олимпийских игр (2008, 2012, 2016).

Хэммон 46 лет, в 2022 году она стала чемпионом WNBA и была признана тренером года в лиге. В период игровой карьеры она шесть раз принимала участие в матчах всех звезд лиги. В WNBA Хэммон выступала за "Нью-Йорк", "Теннесси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду" (Оренбург), "Спарту энд К" (Видное) и испанскую "Валенсию". В 2008 году Хэммон получила российское гражданство. В составе сборной России по баскетболу она выиграла бронзу Олимпийских игр 2008 года и серебро чемпионата Европы 2009 года.