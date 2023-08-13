Шипов считает, что индийские шахматисты занимают лидирующие позиции в мире

В пятый круг Кубка мира вышли четыре гроссмейстера из Индии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Представители Индии на Кубке мира по шахматам своей игрой доказывают, что они занимают лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В пятый круг Кубка мира вышло четыре индийских шахматиста. Ни одна страна не имеет такого представительства на этой стадии.

"Очень много индийских шахматистов осталось, - сказал Шипов. - В пятом круге их осталось четверо, столько ни у кого нет и быть не может. Посмотрим, дойдет ли кто из них до финала, но в любом случае они доказывают, что занимают лидирующие позиции в мире".

Кубок мира проходит в Баку и завершится 23 августа (в случае тай-брейка в мужском турнире - 24 августа).