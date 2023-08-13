Футболист Изидор назвал тяжелым старт сезона для "Локомотива"

После четырех туров чемпионата России железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Старт сезона складывается непросто для футболистов московского "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал французский нападающий клуба Вильсон Изидор.

12 августа "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. На данный момент столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав пять очков в четырех матчах

"Что касается игры с "Крыльями Советов", трудно сказать, был ли счет 1:1 справедливым. С одной стороны, соперник в чем-то был лучше нас, но с другой - мы здорово провели концовку, давили и заслужили ничью. Нас много выручал Илья Лантратов, он очень сильный вратарь и отразил пенальти", - сказал Изидор.

"Старт сезона для нас складывается непросто, у нас всего одна победа в чемпионате. Конечно, мы хотим выиграть больше матчей, посмотрим, что будет дальше. Мы выходим каждый матч играть на победу", - добавил собеседник агентства.

Следующий матч "Локомотив" проведет 19 августа на выезде против "Краснодара".