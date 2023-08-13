ПСЖ вернул Мбаппе в основной состав команды

Игрок был выведен из состава из-за отказа продлить контракт с клубом

ТАСС, 13 августа. Французский нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возвращен к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление клуба.

"После очень конструктивных переговоров между ПСЖ и Килианом Мбаппе перед матчем с "Лорьяном" (0:0) было решено вернуть игрока к тренировочному процессу основной команды", - говорится в заявлении.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. На следующий день Мбаппе заявил агентству Франс Пресс, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести текущий сезон в составе французского клуба. В ответ на отказ Мбаппе от продления контракта клуб вывел его из состава команды и выставил на трансфер.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Всего нападающий провел 260 матчей в составе парижан, отметившись 212 голами и 98 результативными передачами. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.