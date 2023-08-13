Футболист "Локомотива" Изидор рассказал, что ему нравится Россия

Нападающий назвал Москву прекрасным городом

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Французский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Вильсон Изидор признался в любви к России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Изидор рассказал ТАСС, что обсудит с руководством клуба свое будущее.

"Мне все очень нравится в России. Я люблю Москву, это прекрасный город, - сказал игрок. - Здесь живут замечательные люди, и у нас очень сильная команда. Сейчас я игрок "Локомотива", и, если я в итоге останусь в команде, я нисколько не расстроюсь этому, потому что это хороший вариант для меня".

Изидору 22 года, он выступает за "Локомотив" с января 2022 года. В составе команды игрок провел 41 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До "Локомотива" нападающий выступал в командах "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".