Замминистра спорта рассказал о работе над законопроектом о возвращении пива на стадионы

Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ надеется, что законопроект о возвращении продажи пива на стадионах будет принят Госдумой после соответствующей доработки. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Азат Кадыров.

"Эта тема [о возвращении пива на спортобъекты] в работе. Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведется работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думы этот закон будет принят", - сказал Кадыров, уточнив, что доработка касается технических деталей.

В июле председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что Государственная дума осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Министр спорта Олег Матыцин заявлял, что его ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.