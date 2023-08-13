Министр спорта Чада поблагодарил Матыцина за стипендии студентам в сфере спорта

Гео Паталет заявил о готовности двух стран развивать отношения в данной области, несмотря на геополитическую обстановку

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр молодежи, спорта, отдыха и предпринимательского лидерства Чада Гео Паталет поблагодарил российского коллегу Олегу Матыцина за согласие выделить стипендии студентам Чада для обучения в России по спортивным дисциплинам.

Выступая на круглом столе, организованном в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС), Гео Паталет отметил, что несмотря на "очень сложный геополитический контекст" лидеры двух стран "готовы развивать отношения в области спорта". Он также отметил свое взаимодействие с российским коллегой.

"Я хотел бы поблагодарить министра спорта Российской Федерации, господина Олега Матыцина за подписание меморандума о сотрудничестве и за согласие выделить стипендии студентам Чада, которые будут обучаться в Российской Федерации по спортивным дисциплинам", - указал министр Чада.

В 2022 году в Московских летних играх АРКС участвовали более 1 500 спортсменов, они боролись за победу в 20 видах спорта. Среди участников было разыграно 387 кубков и более 1 000 комплектов медалей. В торжественном параде, который прошел в рамках соревнований, приняли участие представители 12 стран: России, Китая, Индии, Ирана, Венесуэлы и других. В рамках деловой программы соревнований прошли круглые столы, на которых участники обсудили международное сотрудничество и развитие корпоративного спорта.