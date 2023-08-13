В МИД заявили об активизации в спорте деструктивных сил, преследующих политические цели

Специальный представитель министерства по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев отметил, что Российская Федерация принципиально выступает против политизации спорта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения политических целей, активизировались в мире. Об этом заявил специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев, выступая на круглом столе с представителями министерств иностранных государств и послов в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта.

"Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, однако в последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей, - сказал Хорев. - Российская Федерация принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество, которое должно всецело отвечать принципам Олимпийской хартии".

"Сегодня мир переживает непростое время, не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам узкой группы всем известных стран. Вместе с тем становится все более очевидной несостоятельность однополярного мира и востребованность полицентричного мироустройства. В этих условиях значение спорта неизменно возрастает. С одной стороны, спорт имеет неоспоримое значение в деле укрепления здоровья людей, с другой - остается важным фактором международного сотрудничества", - отметил он.

Представитель МИД России отметил, что позицию России поддерживают "многие государства - участники международного спортивного и олимпийского движения", и заявил об актуальности поиска новых вариантов сотрудничества. "Речь идет не о том, что следует отвергать существующие форматы сотрудничества, а о налаживании взаимодействия между дружественными странами. В настоящее время в качестве базового фактора многополярного мира выступают такие масштабные организации, как СНГ, ШОС, БРИКС", - сказал Хорев, пригласив участвовавших в круглом столе страны на "Игры будущего", которое пройдут в феврале 2024 года в Казани.

Подавляющее большинство российских и белорусских спортсменов были лишены права выступать на международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета. В марте организация призвала допускать спортсменов обеих стран до соревнований в нейтральном статусе, однако многие международные федерации отложили вопрос их возвращения.