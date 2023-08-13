Футболист "Динамо" Захарян не попал в заявку команды на матч РПЛ с "Балтикой"

Игроком интересуется испанский "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник Арсен Захарян отсутствует в заявке московского футбольного клуба "Динамо" на матч четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Матч между "Динамо" и "Балтикой" пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене" и начнется в 15:00 мск.

12 августа портал Noticias de Gipuzkoa сообщил, что испанский "Реал Сосьедад" согласовал с "Динамо" трансфер Захаряна. Позднее ТАСС в испанском клубе не подтвердили эту информацию.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.