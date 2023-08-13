Личка заявил, что Захаряна можно считать футболистом клуба "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Динамо" не сыграет в воскресенье в матче против "Балтики"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российского полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба "Реал Сосьедад". Об этом заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

"Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок клуба "Реал Сосьедад". Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны", - сказал Личка.

13 августа "Динамо" дома сыграет с калининградской "Балтикой" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Захарян не вошел в заявку бело-голубых.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.