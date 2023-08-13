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Летние олимпийские виды спорта

Согрин: российские волейболисты выполнили все тренерские установки в финале Игр стран СНГ

Россияне в решающем матче обыграли белорусов

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России по волейболу выполнила все тренерские установки в финале вторых Игр стран СНГ против команды Белоруссии, что позволило команде одержать победу. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Олег Согрин.

Российская сборная одержала победу над хозяевами турнира со счетом 3-0.

"Мы победили, это тот результат, которого от нас все ждали, - сказал Согрин. - Последняя игра была непростая, сборная Белоруссии держала определенный уровень, доставляла нам определенные трудности большую половину матча. Но парни выдержали, тактически выполнили все наши договоренности, все то, о чем мы разговаривали в раздевалке, и это привело к хорошему результату". 

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Летние олимпийские виды спорта
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