В "Динамо" сообщили, что Захарян пока не прошел медосмотр для перехода в "Реал Сосьедад"

Ранее главный тренер бело-голубых Марцел Личка рассказал, что полузащитника уже можно считать игроком испанского клуба

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян пока не прошел медицинский осмотр для перехода в испанский "Реал Сосьедад". Об этом журналистам рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

В воскресенье главный тренер столичного клуба Марцел Личка в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что полузащитника уже можно считать игроком испанской команды.

"Могу ли я подтвердить слова Лички? Нет. Потому что [Захаряну еще предстоит пройти] медосмотр, [необходимо оформить] закрывающие документы. Этого всего пока нет", - сказал Гафин.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.