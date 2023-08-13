В Минспорте РФ считают, что Игры стран СНГ стали очень хорошими соревнованиями для атлетов

Алексей Морозов отметил, что Белоруссия задала высокую планку в организации турнира

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ в Белоруссии стали серьезной проверкой для многих спортсменов. Такое мнение журналистам высказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

"Для многих спортсменов это была серьезнейшая проверка, - сказал Морозов. - Мы везли состав, который специально готовили к этим Играм, для многих это был главный старт в этом сезоне, для легкоатлетов - знаковый, они впервые выступали на международном старте. Белоруссия задала высокую планку в организации соревнований".

"Лидерство в медальном зачете? Ребята очень соскучились по борьбе, по победам, поедем домой с хорошим настроением. В целом получились очень хорошие соревнования", - добавил он.

Соревновательная программа II Игр стран СНГ завершится 13 августа. После 12 августа россияне лидировали в медальном зачете по итогам девяти соревновательных дней, завоевав 123 золотые, 77 серебряных и 42 бронзовые награды. В тройку лучших также входили сборные Белоруссии (34-60-99) и Узбекистана (24-16-44).