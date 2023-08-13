В клубе "Реал Сосьедад" сообщили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению

Полузащитник выступает за московское "Динамо" с 2020 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сделка по переходу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" близка к завершению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Испании.

В воскресенье главный тренер столичного клуба Марцел Личка в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что полузащитника уже можно считать игроком испанской команды, при этом член советов директоров московского клуба Дмитрий Гафин отметил, что игрок еще не прошел медосмотр.

"Сделка близка к завершению, но официально пока ничего нельзя сказать", - сообщили в испанском клубе.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.