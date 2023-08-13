Представители 19 стран выступили на Московских играх корпоративного спорта

Всего в соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. спортсменов-любителей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Представители 19 стран приняли участие в Московских летних играх Ассоциации развития корпоративного спорта. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

Центральной площадкой проведения соревнований стал спорткомплекс "Лужники". Игры проходили с 11 по 13 августа, в них приняли участие около 2,5 тыс. спортсменов-любителей. Среди них были представители Китая, Ирана, Сенегала, Белоруссии, Марокко, Сербии, Панамы. Медали разыгрывались в 24 видах спорта, в числе которых были футбол 6х6, волейбол, баскетбол 3х3, легкая атлетика, шашки, шахматы и нарды.

"Развитие корпоративного спорта сегодня является локомотивом вовлечения взрослого, экономически активного населения в регулярное занятие физической культурой и массовым спортом. Главная цель проведения таких мероприятий - сохранение здоровья наших граждан, создание условий для их физического развития и ведения активного образа жизни", - отметил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Игры корпоративного спорта проходили в Москве во второй раз, в них принимают участие работники предприятий, учреждений и организаций, а также трудящиеся, объединенные в физкультурно-спортивные клубы по месту работы.