Юниорская сборная России по хоккею уступила белорусам в матче открытия "Сибирь-Арены"

Встреча прошла в Новосибирске и закончилась со счетом 3:1 в пользу спортсменов из Белоруссии

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Сборная России по хоккею среди игроков до 18 лет со счетом 1:3 проиграла юниорской команде Белоруссии в первом официальном матче, прошедшем на новой "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

У сборной Белоруссии шайбы забросили Илья Протас (11-я минута), Дмитрий Хобян (13) и Илья Лахнов (48). В составе российской команды отличился Алексей Донцов (10). В первом периоде нападающий сборной России Егор Граф не реализовал буллит.

Перед началом матча на льду продемонстрировали световое шоу с участием юных фигуристов и заслуженной артистки Белоруссии певицы Жанет Бутерус. Во время церемонии открытия выступили акробаты, также на лед вышел Снеговик, талисман новосибирской хоккейной команды "Сибирь", для которой арена теперь станет домашней. Открытие ледового дворца сопровождалось песней "Трус не играет в хоккей".

"Хоккей - это наша национальная игра, национальная гордость. Мы неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. И, конечно, мы надеемся, что здесь, на этом льду, появятся новые, которые прославят нашу страну, - сказал во время церемонии трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, передав новосибирскому губернатору Андрею Травникову хоккейный свитер сборной СССР со своей фамилией. - Я хочу подарить этот символ победы, майку, в которой мы выигрывали, и пожелать новых побед "Сибири".

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований из-за ситуации на Украине. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. Площадь ледового покрытия на новосибирской арене составляет 2 тыс. квадратных метров. Комплекс разделен на 32 сектора и вмещает 10 тыс. зрителей.