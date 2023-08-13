Футболист "Локомотива" Марадишвили получил гражданство Грузии

ТАСС, 13 августа. Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили получил гражданство Грузии для выступления за сборную страны. Об этом сообщает издание Georgian Footy в X (ранее Twitter) со ссылкой на вице-президента Грузинской федерации футбола Александра Иашвили.
"Вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили подтвердил получение Константином Марадишвили гражданства Грузии. Выступление за сборную зависит от того, даст ли Международная федерация футбола зеленый свет", - говорится в сообщении.
Марадишвили 23 года. С сентября 2021 года он выступает за "Локомотив", до этого представлял ЦСКА. Всего за "Локомотив" он провел 57 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Также в его активе 5 матчей в составе сборной России среди игроков до 20 лет и 6 - среди футболистов не старше 21 года.