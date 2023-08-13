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Сборные по футболу

Футболист "Локомотива" Марадишвили получил гражданство Грузии

Теперь игрок ждет разрешения Международной федерации футбола для выступления за национальную команду

ТАСС, 13 августа. Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили получил гражданство Грузии для выступления за сборную страны. Об этом сообщает издание Georgian Footy в X (ранее Twitter) со ссылкой на вице-президента Грузинской федерации футбола Александра Иашвили.

"Вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили подтвердил получение Константином Марадишвили гражданства Грузии. Выступление за сборную зависит от того, даст ли Международная федерация футбола зеленый свет", - говорится в сообщении.

Марадишвили 23 года. С сентября 2021 года он выступает за "Локомотив", до этого представлял ЦСКА. Всего за "Локомотив" он провел 57 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Также в его активе 5 матчей в составе сборной России среди игроков до 20 лет и 6 - среди футболистов не старше 21 года. 

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