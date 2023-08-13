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Летние олимпийские виды спорта

В Минспорте обсудят призовые победителям и призерам Игр стран СНГ

На данный момент выплаты спортсменам не предусмотрены

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассмотрит возможность выплаты призовых победителям и призерам II Игр стран СНГ. Об этом ТАСС заявил замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

"На данный момент для победителей и призеров Игр стран СНГ призовые не предусмотрены, это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности. Субъекты РФ, откуда у нас спортсмены, делают свои программы мотивации. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые", - заявил Морозов.

Соревновательная программа Игр стран СНГ в Белоруссии завершится 13 августа. После 12 августа россияне лидировали в медальном зачете по итогам девяти соревновательных дней, завоевав 123 золотые, 77 серебряных и 42 бронзовые награды. В тройку лучших также входили сборные Белоруссии (34-60-99) и Узбекистана (24-16-44). 

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Летние олимпийские виды спорта
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