В Минспорте с сожалением относятся к смене спортивного гражданства российскими атлетами

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов отметил, что врагом в ведомстве никого не считают

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Каждая смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны. Такое мнение ТАСС высказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

В пятницу пресс-служба Минспорта сообщила, что с начала 2022 года российское спортивное гражданство сменили 67 человек.

"Смена спортивного гражданства спортсменами для нас рассматривается как потеря, мы хотим растить спортсменов, которые будут выступать за нашу страну, - сказал Морозов. - Мы считаем это почетной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря. Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена".

"Мы с каждой федерацией на связи, в каждой смене спортивного гражданства есть какой-то свой трек. Это не лавинная ситуация, гражданство меняли и до всех событий. Не могу сказать, что это гигантские цифры, но это для нас потеря. Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину", - добавил заместитель министра спорта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.