Васильев раскритиковал главу Федерации биатлона Украины за призыв отстранять россиян

Двукратный олимпийский чемпион не исключает, что с помощью подобных заявлений Иван Крулько "пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Призыв главы Федерации биатлона Украины Иван Крулько исключать Россию из международных спортивных федераций является пустословием и попыткой выслужиться перед руководством страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Крулько в субботу призвал спортивные федерации последовать примеру Международного союза биатлонистов (IBU), который не только отстранил представителей России и Белоруссии от соревнований, но и приостановил членство федераций обеих стран.

"Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях, - сказал Васильев. - Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетия возглавлял Федерацию биатлона Украины, а это кто такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит".

"Россию полностью исключить из международного олимпийского движения невозможно. Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно все будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда все встанет на свои места", - добавил собеседник агентства.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований IBU весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран. Многие международные федерации сохраняют запрет на выступление российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе, однако в большинстве спортивных организаций членство обеих стран сохраняется.