Фигуристка Загитова провела открытую тренировку на Московском урбанистическом форуме

После мероприятия состоялась автограф-сессия олимпийской чемпионки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в одиночном катании фигуристка Алина Загитова провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума. Мероприятие прошло в парке "Зарядье".

После тренировки состоялась автограф-сессия фигуристки.

"Поучаствовать в тренировке смогли 150 человек. Из-за погодных условий тренировку пришлось перенести в помещение. Она должна была пройти на открытом воздухе в Большом амфитеатре, вмещающем до 1 500 зрителей, а в итоге состоялась в шатре "Луг". Однако это обернулось счастливой случайностью - в шатре Алина смогла взаимодействовать с посетителями, тренировка получилась более эффективной", - сообщили организаторы мероприятия.

20 августа открытую тренировку на Московском урбанистическом форуме проведет обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Московский урбанистический форум открылся 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером форума.