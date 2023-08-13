"Динамо" победило "Балтику". Шунин провел 100-й "сухой" матч в чемпионатах России

Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

В составе победителей голы забили Станислав Бессмертный (55-я минута) и Денис Макаров (75). 19-летний Бессмертный, который является воспитанником "Динамо", провел четвертый матч за основную команду и забил дебютный гол в составе бело-голубых.

В заявку "Динамо" на матч не вошел полузащитник Арсен Захарян. В воскресенье в пресс-службе испанского клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна в команду из Сан-Себастьяна близка к завершению.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин провел 350-й матч в составе "Динамо". За основную команду бело-голубых вратарь выступает с 2007 года, дважды он стал бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022) и дважды - финалистом кубка страны (2012, 2022). Шунин провел 100-й матч "на ноль" в чемпионатах России.

"Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Балтика" идет 12-й с 3 очками. В следующем туре "Динамо" примет московский ЦСКА 19 августа, "Балтика" в этот же день сыграет дома с екатеринбургским "Уралом".