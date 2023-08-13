13 августа, 13:55
Футбол в России

"Динамо" победило "Балтику". Шунин провел 100-й "сухой" матч в чемпионатах России

Валерий Шарифулин/ ТАСС

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Защитник "Динамо" Диего Лаксальт и полузащитник "Балтики" Максим Кузьмин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Гедеон Гузина ("Балтика") и Николас Маричаль ("Динамо")
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Вратарь "Динамо" Антон Шунин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Игроки "Динамо"
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Даниил Фомин ("Динамо") и Артур Галоян ("Балтика")
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Станислав Бессмертный ("Динамо") и Фернандес Торо Роберто Карлос ("Балтика")
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

В составе победителей голы забили Станислав Бессмертный (55-я минута) и Денис Макаров (75). 19-летний Бессмертный, который является воспитанником "Динамо", провел четвертый матч за основную команду и забил дебютный гол в составе бело-голубых.

В заявку "Динамо" на матч не вошел полузащитник Арсен Захарян. В воскресенье в пресс-службе испанского клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна в команду из Сан-Себастьяна близка к завершению.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин провел 350-й матч в составе "Динамо". За основную команду бело-голубых вратарь выступает с 2007 года, дважды он стал бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022) и дважды - финалистом кубка страны (2012, 2022). Шунин провел 100-й матч "на ноль" в чемпионатах России.

"Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Балтика" идет 12-й с 3 очками. В следующем туре "Динамо" примет московский ЦСКА 19 августа, "Балтика" в этот же день сыграет дома с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

4

4

0

0

12

8

1

7

2

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

3

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

4

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

5

"Динамо"

4

2

1

1

7

9

8

1

6

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

7

ЦСКА

3

2

0

1

6

8

5

3

8

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

9

"Зенит"

3

1

1

1

4

5

4

1

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

3

1

0

2

3

3

4

-1

12

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

13

"Рубин"

4

0

2

2

2

4

10

-6

14

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

3

0

0

3

0

3

8

-5

  

Теги:
Российский футбол
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