"Динамо" победило "Балтику". Шунин провел 100-й "сухой" матч в чемпионатах России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".
В составе победителей голы забили Станислав Бессмертный (55-я минута) и Денис Макаров (75). 19-летний Бессмертный, который является воспитанником "Динамо", провел четвертый матч за основную команду и забил дебютный гол в составе бело-голубых.
В заявку "Динамо" на матч не вошел полузащитник Арсен Захарян. В воскресенье в пресс-службе испанского клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна в команду из Сан-Себастьяна близка к завершению.
Голкипер "Динамо" Антон Шунин провел 350-й матч в составе "Динамо". За основную команду бело-голубых вратарь выступает с 2007 года, дважды он стал бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022) и дважды - финалистом кубка страны (2012, 2022). Шунин провел 100-й матч "на ноль" в чемпионатах России.
"Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Балтика" идет 12-й с 3 очками. В следующем туре "Динамо" примет московский ЦСКА 19 августа, "Балтика" в этот же день сыграет дома с екатеринбургским "Уралом".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
5
"Динамо"
4
2
1
1
7
9
8
1
6
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
7
ЦСКА
3
2
0
1
6
8
5
3
8
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
9
"Зенит"
3
1
1
1
4
5
4
1
10
"Ахмат"
3
1
0
2
3
5
6
-1
11
"Сочи"
3
1
0
2
3
3
4
-1
12
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
13
"Рубин"
4
0
2
2
2
4
10
-6
14
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
3
0
0
3
0
3
8
-5