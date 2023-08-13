Пивоваров: "Динамо" и "Реал Сосьедад" достигли договоренности по трансферу Захаряна

Гендиректор московского футбольного клуба отметил, что сделка по переходу российского нападающего в испанскую команду еще не закрыта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" достиг принципиальной договоренности с испанской командой "Реал Сосьедад" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Принципиальная договоренность достигнута, но у Захаряна еще медосмотр, сегодня улетает. Мы получили предложение от клуба, думаю, если все сложится, будет удачный переход. Но сделка на данный момент еще не закрыта", - сказал Пивоваров.

Ранее в воскресенье в пресс-службе клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.