Игнашевич рассказал о причинах поражения "Балтики" от "Динамо" в чемпионате России

Калининградский клуб проиграл в гостях со счетом 0:2

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" показали хорошую игру в матче против московского "Динамо", однако ошибки привели к поражению команды. Об этом журналистам заявил главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич.

"Балтика" на выезде уступила "Динамо" со счетом 0:2 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Нам игра давалась, особенно в первом тайме. Но допустили ошибки, и у нас ноль очков [по итогам игры]. У нас нет проблем с физической подготовкой, но второй тайм вышел хуже, потому что мы не освежили позиции [Сергея] Пряхина и [Артура] Галояна. Структурно мы действовали лучше, чем в матче со "Спартаком", - сказал Игнашевич.

"Балтика" идет 12-й с 3 очками после четырех туров. В следующем матче подопечные Игнашевича дома встретятся с екатеринбургским "Уралом" 19 августа.