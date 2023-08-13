13 августа, 14:35
Футбол во Франции

Футболист Неймар за два сезона в "Аль-Хиляле" может заработать почти €160 млн

EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA
Нападающий ПСЖ Неймар
© EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA

На данный момент бразильский нападающий является игроком французского ПСЖ

ТАСС, 13 августа. Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар в случае перехода в футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии может заработать почти €160 млн за два сезона. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, нападающий уже договорился с клубом о контракте. "Аль-Хиляль" и ПСЖ обсуждают условия трансфера.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги. 

Теги:
Футбол во Франции
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