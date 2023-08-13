В "Динамо" объяснили, почему решили продать Захаряна в "Реал Сосьедад"

По словам члена совета директоров "Динамо" Дмитрия Гафина, испанский клуб был наиболее заинтересован в футболисте

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" проявил настойчивость во время переговоров по переходу полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом журналистам рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

В воскресенье главный тренер столичного клуба Марцел Личка в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что полузащитника уже можно считать игроком испанской команды, при этом Гафин отметил, что игрок еще не прошел медосмотр.

"Почему именно "Реал Сосьедад"? Потому что они были более заинтересованы в футболисте. Это в первую очередь выражается в настойчивости и скорости принятия решения, договоренности с клубом. Я не могу сказать, сколько клуб получит, это конфиденциальная информация. Я могу сказать, что в случае заключения сделки у нас будет преимущественный выкуп", - рассказал Гафин.

"Личный контракт уже согласован? Эти вопросы лучше адресовать Арсену и его представителю. Я знаю, что процесс между клубами максимально близок к завершению, дальше уже вопросы взаимодействия Арсена и клуба "Реал Сосьедад", - подчеркнул Гафин.

Член совета директоров московского клуба отметил, что на текущий момент преждевременно говорить о завершении сделки. "Она сейчас в процессе. Если это случится, то я рад, что у Арсена может получиться воплотить свою мечту, начать играть в Ла Лиге, в Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии "Динамо" можно вырасти до самых больших высот", - добавил Гафин.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.