Личка считает, что Захаряну не будет просто в чемпионате Испании по футболу

В воскресенье пресс-служба клуба "Реал Сосьедад" сообщила ТАСС о близком завершении сделки по переходу российского полузащитника из московского "Динамо"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российскому полузащитнику Арсену Захаряну будет тяжело сразу после перехода из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", футболисту нужно будет много работать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" чех Марцел Личка.

"Мы вчера тепло простились с Захаряном. В Испании другая культура, другая ментальность и другие требования. Ему не будет сразу легко, но надо будет работать, ему только 20 лет", - сказал Личка.

Ранее в воскресенье в пресс-службе клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые достигли принципиальной договоренности с испанской командой по переходу игрока.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.