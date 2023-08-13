Трошкин: российские самбисты выполнили поставленную задачу на Играх стран СНГ

Спортсмены завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Сборная России по самбо справилась с поставленной перед ней задачей, став победителем в неофициальном общекомандном зачете среди десяти стран - участниц вторых Игр стран СНГ. Об этом ТАСС в воскресенье заявил главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин.

В соревнованиях самбистов, которые прошли в Жлобине, приняли участие представители Армении, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии и России.

"Задачей нашей самбистской команды было внести как можно больше медалей в общую копилку нашей российской делегации на Играх. Из 14 разыгранных комплектов наград, мы завоевали 14 медалей - поставленная задача выполнена, а значит каждый российский самбист возвращается домой с трофеем Игр", - рассказал Трошкин.

Российские самбисты завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.