"Динамо" прорабатывает вопрос получения денег за трансфер футболиста Захаряна

В воскресенье пресс-служба испанского клуба "Реал Сосьедад" сообщила о достижении принципиальной договоренности о переходе российского полузащитника

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" занимается вопросом перевода денежных средств в случае перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад". Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров

Ранее в воскресенье в пресс-службе клуба "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Член советов директоров московского клуба Дмитрий Гафин отметил, что игрок еще не прошел медосмотр.

"Есть ли схема, как получить деньги за трансфер? Это тоже в проработке, у нас как раз есть опыт подходящий. Имею в виду, у нас была сделка с "Болоньей", там деньги получили. Как получили? Перечислили нам на счет. Мы занимаемся этим вопросом", - сказал Пивоваров.

В начале июля московский клуб договорился, что итальянский клуб "Болонья" приобретает 50% прав на хорватского полузащитника Николу Моро.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.