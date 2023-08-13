Кузяев провел дебютный матч за "Гавр" в чемпионате Франции по футболу

Команда российского полузащитника сыграла вничью с "Монпелье" со счетом 2:2

ТАСС, 13 августа. "Гавр" сыграл вничью с "Монпелье" в гостевом матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Гавра" голы забили Готье Льорис (6-я минута) и Сэмюэль Грансир (90+1). У "Монпелье" отличился Акор Адамс (58, 60).

Российский полузащитник Далер Кузяев провел первый официальный матч в составе "Гавра", он вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

Кузяев подписал контракт с французским клубом 12 июля, соглашение рассчитано на два года. Последним клубом Кузяева до перехода был петербургский "Зенит", за который он выступал с лета 2017 года.

В следующем туре "Гавр" дома сыграет с "Брестом" 20 августа, "Монпелье" днем ранее на выезде сыграет с "Лионом".