Личка допустил, что футболист "Динамо" Бессмертный сыграет с ЦСКА в пятом туре РПЛ

В воскресенье защитник забил дебютный гол за бело-голубых в игре против калининградской "Балтики"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Станислав Бессмертный средне провел матч против калининградской "Балтики" в четвертом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако может войти в стартовый состав на игру против столичного ЦСКА. Об этом журналистам заявил главный тренер бело-голубых чех Марцел Личка.

"Динамо" в воскресенье со счетом 2:0 обыграло "Балтику" в домашнем матче РПЛ. Бессмертный забил дебютный гол за "Динамо", защитник провел четвертую игру за основную команду.

"На мой взгляд, Бессмертный сегодня провел среднюю игру, в матчах против "Краснодара" и "Пари Нижний Новгород" он был активнее, агрессивнее и увереннее в себе. У молодых игроков еще нет стабильности в игре, но со временем она придет, сегодня Бессмертный забил гол, до этого провел два хороших матча. Может быть, он выйдет в стартовом составе на матч против ЦСКА", - сказал Личка.

"Связана ли неуверенная игра Сабы Сазонова со слухами о переходе во французский "Лион"? Нет, у него был сложный июнь, когда он в составе сборной Грузии играл на молодежном чемпионате Европы, с "Пари Нижний Новгород" он получил микротравму. Я выставляю его не на свою позицию, он не правый защитник. Все ошибаются, через работу придет уверенность", - добавил Личка.

В следующем туре РПЛ "Динамо" примет московский ЦСКА 19 августа.