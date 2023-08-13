Шунин рассказал о реакции игроков "Динамо" на информацию об уходе Захаряна

Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что достигнута принципиальная договоренность с клубом "Реал Сосьедад" о переходе Арсена Захаряна

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" начали шутить над полузащитником Арсеном Захаряном после информации о переходе игрока в испанский "Реал Сосьедад". Об этом журналистам рассказал вратарь "Динамо" Антон Шунин.

Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что достигнута принципиальная договоренность с клубом "Реал Сосьедад", но сделка еще не закрыта.

"У нас вчера на теорию перед тренировкой Арсен пришел, конечно, все подкалывали, все уже знали, в новостях писали, что Арсен уходит, - сказал Шунин. - Главный тренер его также поздравил при всей команде, сегодня он не играл, пришел в раздевалку. Еще раз пожелали удачи Арсену, я ему пожелал, что если ему станет сложно и вдруг соскучиться по нам, чтобы он возвращался обратно, мы всегда ему рады, будем ждать его, скучать по нему. Классный футболист, конечно, хочу пожелать ему получать удовольствие там, поиграть в хорошей команде, в сильном чемпионате. Потом пусть возвращается обратно, пусть заканчивает карьеру здесь".

"Было много разных разговоров вокруг Арсена, честно говоря, даже жалко его было в том плане, что вроде много команд интересуется, а что-то все время не получается. Я очень рад, что все получилось, это его решение, пусть получает удовольствием и играет", - добавил Шунин.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.