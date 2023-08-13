Сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ с 288 медалями

Россияне завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 288 медалей на II Играх стран СНГ в Белоруссии и стали победителями медального зачета.

Россияне завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград. Второе место заняла команда Белоруссии с 236 медалями (48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых наград). Третьими стали спортсмены из Узбекистана (105; 28-25-52).

Соревновательная программа завершилась 13 августа. Турнир прошел в 11 городах Белоруссии: Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Борисове, Жлобине, Молодечно, Орше и Солигорске. В них приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В программу входили соревнования по 20 видам спорта: баскетболу 3х3, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, карате, легкой атлетике, мини-футболу, плаванию, пляжному волейболу, пляжному футболу, самбо, современному пятиборью, спортивной борьбе, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, тайскому боксу, тяжелой атлетике, хоккею на траве, художественной гимнастике.

I Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году. 6 августа заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева рассказала, что III Игры стран СНГ планируют провести в азербайджанском городе Гянджа.