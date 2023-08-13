Игры стран СНГ в Белоруссии объявили закрытыми

Флаг Содружества Независимых Государств был передан оргкомитету Игр, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев объявил II Игры стран СНГ закрытыми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Несмотря ни на какие санкционные барьеры, на протяжении десяти дней в Белоруссии царили спорт, мир и дружба. Тот факт, что для участия во вторых Играх стран СНГ в Белоруссию прибыли не только наши друзья по Содружеству, но и спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья, наглядно и убедительно показывает, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Прошедшие соревнования еще раз продемонстрировали, что в настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие и по-настоящему праздничное настроение", - сказал Лебедев.

Флаг Содружества Независимых Государств в торжественной обстановке был передан оргкомитету Игр, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане. В передаче официального флага Игр приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

Первое место в общем медальном зачете заняла команда России, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Белоруссии (48-78-110), третье - Узбекистана (28-25-52).

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.