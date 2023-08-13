Сергей Лебедев считает, что Игры стран СНГ в Белоруссии войдут в историю Содружества

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Прошедшие в Белоруссии II Игры стран СНГ войдут в историю Содружества как масштабные и знаменательные спортивные события. Об этом в ходе проходящей в Минске торжественной церемонии закрытия соревнований заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Вне всякого сомнения, дорогие друзья, эти игры войдут в историю Содружества как масштабные и знаменательные спортивные события", - сказал он.

Генеральный секретарь СНГ от имени исполкома Содружества поблагодарил всех, кто внес вклад в проведение прошедших состязаний, в том числе организаторов с белорусской стороны, спортсменов, волонтеров, глав государств - участников состязаний. "Особую признательность хочу выразить президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за всемерную поддержку II Игр стран СНГ. Именно благодаря его активной роли еще на стадии принятия решения о месте их проведения Беларусь получила это право. А участие президента в церемонии торжественного открытия и обращение к спортсменам, гостям и миллионам зрителям во многих странах придало нашему спортивному празднику особые статус и значимость", - отметил Лебедев.

"II Игры стран СНГ, завершающиеся сегодня в Белоруссии, продолжили лучшие традиции первого такого форума, состоявшегося в 2021 году в Казани. Особенностью нынешних Игр стало одновременное проведение состязаний не только в столице, но и во всех областных центрах и ряде других крупных городах Белоруссии. Их организаторы сделали все, чтобы провести соревнования на высоком уровне", - подчеркнул генсек СНГ.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В соревнованиях, торжественное открытие которых состоялось на "Минск-Арене" 5 августа, приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Первое место в общем медальном зачете заняла команда России, завоевавшая 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Белоруссии (48-78-110), третье - Узбекистана (28-25-52).

I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани, проведение следующих соревнований запланировано в 2025 году в азербайджанском городе Гянджа.