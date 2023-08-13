"Зенит" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 2:0 обыграл воронежский "Факел" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Иван Сергеев (16-я минута) и Густаво Мантуан (90+8).

"Зенит" поднялся на седьмое место, набрав 7 очков. "Факел" не набрал ни одного очка и идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 20 августа. "Факел" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".