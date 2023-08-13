13 августа, 16:28
Футбол в России

"Зенит" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 2:0 обыграл воронежский "Факел" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Иван Сергеев (16-я минута) и Густаво Мантуан (90+8).

"Зенит" поднялся на седьмое место, набрав 7 очков. "Факел" не набрал ни одного очка и идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 20 августа. "Факел" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

4

4

0

0

12

8

1

7

2

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

3

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

4

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

5

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

6

"Динамо"

4

2

1

1

7

9

8

1

7

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

8

ЦСКА

3

2

0

1

6

8

5

3

9

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

3

1

0

2

3

3

4

-1

12

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

13

"Рубин"

4

0

2

2

2

4

10

-6

14

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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