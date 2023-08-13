"Зенит" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 2:0 обыграл воронежский "Факел" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".
В составе победителей голы забили Иван Сергеев (16-я минута) и Густаво Мантуан (90+8).
"Зенит" поднялся на седьмое место, набрав 7 очков. "Факел" не набрал ни одного очка и идет на последнем, 16-м месте.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 20 августа. "Факел" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
5
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
6
"Динамо"
4
2
1
1
7
9
8
1
7
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
8
ЦСКА
3
2
0
1
6
8
5
3
9
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
10
"Ахмат"
3
1
0
2
3
5
6
-1
11
"Сочи"
3
1
0
2
3
3
4
-1
12
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
13
"Рубин"
4
0
2
2
2
4
10
-6
14
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7